Сутки в зоне ООС: оккупанты из гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции возле Причепиловки
За прошедшие сутки, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Прицепыловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Благодаря усилиям украинских воинов границы подразделений остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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