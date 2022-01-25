Сутки в зоне ООС: оккупанты из гранатометов и пулеметов обстреляли украинские позиции возле Причепиловки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Прицепыловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Благодаря усилиям украинских воинов границы подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 25 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.





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