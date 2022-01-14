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Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из запрещенного оружия

14 января, 2022 пятница
07:40
война с Россией ООС ВСУ

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Причепиловки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от Станицы Луганской оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра, 14 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
 

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