Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



В сторону Екатериновки, что на Луганщине, российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.



Украинские защитники открывали ответный огонь.



По состоянию на 7 часов утра, 22 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



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