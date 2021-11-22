Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из минометов
За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Екатериновки, что на Луганщине, российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 22 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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