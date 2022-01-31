Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили режим тишины, со стороны Украины один раненый
В воскресенье, 30 января, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Станицы Луганской россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Пищевика кафиры били из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
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