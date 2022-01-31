Сутки в зоне ООС: оккупанты дважды нарушили режим тишины, со стороны Украины один раненый

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Станицы Луганской россияне стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



Недалеко от Пищевика кафиры били из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.