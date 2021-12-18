Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза обстреляли ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.



Вблизи Новотошкивского россияне стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

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В сторону Новолуганского наемники дважды совершили обстрел, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



Потери среди украинских военных отсутствуют. ВСУ отвечали на огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, обстрелы со стороны оккупационных войск не зафиксированы.

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