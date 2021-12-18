Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза обстреляли ВСУ
В течение 17 декабря со стороны российских войск зафиксировано 4 нарушения режима "тишины"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Новотошкивского россияне стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
.
В сторону Новолуганского наемники дважды совершили обстрел, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Потери среди украинских военных отсутствуют. ВСУ отвечали на огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 18 декабря, обстрелы со стороны оккупационных войск не зафиксированы.
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