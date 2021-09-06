Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Золотого-4 оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Широкино враг вел обстрел изстанковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В свою очередь, по состоянию на 7:00, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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