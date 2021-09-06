Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел изстанковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В свою очередь, по состоянию на 7:00, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.



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