Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
1 августа в зоне операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Возле Авдеевки россияне обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Катериновки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганщине беспилотник оккупантов "Орлан-10" с пересек линию разграничения.
ВСУ открывали огонь в видповидь.Втрат вследствие огня оккупантов среди нет.
По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений не зафиксировано.
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