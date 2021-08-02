Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушили "тишину"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Возле Авдеевки россияне обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении Катериновки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



На Луганщине беспилотник оккупантов "Орлан-10" с пересек линию разграничения.



ВСУ открывали огонь в видповидь.Втрат вследствие огня оккупантов среди нет.



По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений не зафиксировано.

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