Сутки в зоне ООС: оккупанты 9 раз нарушили "тишину", со стороны Украины - один погибший

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В направлении Новоалександровки россияне вели огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Крымского оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.



Возле Нью-Йорка захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



В районе Невельского и Новозвановки российские войска применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Недалеко от населенного пункта Красногоровка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Южного захватчики обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.



Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области - враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.



Бойцы ООС ответили оккупантам на обстрелы огнем.