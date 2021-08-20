Сутки в зоне ООС: оккупанты 9 раз нарушили "тишину", со стороны Украины - один погибший
В четверг, 19 августа, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня: совершили 7 обстрелов и дважды запускали беспилотники
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В направлении Новоалександровки россияне вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Крымского оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минского соглашениями 120-мм минометов.
Возле Нью-Йорка захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Невельского и Новозвановки российские войска применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от населенного пункта Красногоровка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Южного захватчики обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области - враждебного беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.
Бойцы ООС ответили оккупантам на обстрелы огнем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное