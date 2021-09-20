Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный
Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
"Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками возросла", - говорится в сообщении.
Напряженная ситуация наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который оккупант обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, стараясь спровоцировать ответ украинских военных.
В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь, затем он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
Украинские защитники стреляли в ответ.
В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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