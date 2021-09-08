Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили тишину, ранен украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Зализного российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи н.п. Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе Водяного враг применил гранатометы различных систем.

У Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 8 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.