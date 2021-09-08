Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили тишину, ранен украинский военный
За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Зализного российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи н.п. Зайцево и Новомихайловка оккупанты применили стрелковое оружие.
В районе Водяного враг применил гранатометы различных систем.
У Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 8 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.
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