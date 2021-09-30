Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили режим "тишины", украинские военные ответили огнем
В среду, 29 сентября, российские войска в районе проведения операции объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Золотого-4 захватчики прицельно били из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пески россияне обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Шумов противник прицельно обстрелял бойцов ООС из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского захватчики четыре раза стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие ответили на вражеские обстрелы огнем.
29 сентября потерь среди украинских военных не зафиксировано.
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