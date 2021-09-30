Сутки в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили режим "тишины", украинские военные ответили огнем

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку Золотого-4 захватчики прицельно били из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.



В районе населенного пункта Пески россияне обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Возле Шумов противник прицельно обстрелял бойцов ООС из ручных противотанковых гранатометов.



В направлении Лебединского захватчики четыре раза стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Украинские военнослужащие ответили на вражеские обстрелы огнем.



29 сентября потерь среди украинских военных не зафиксировано.