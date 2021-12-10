Сутки в зоне ООС: оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе, ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем.

Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 10 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb