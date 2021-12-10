Сутки в зоне ООС: оккупанты 6 раз срывали "тишину" на Донбассе, ранены двое украинских военных
За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем.
Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 10 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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