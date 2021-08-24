Сутки в зоне ООС: оккупанты 4 раза нарушили "тишину", погиб украинский военный
За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупант обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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