Сутки в зоне ООС: оккупанты 4 раза нарушили "тишину", погиб украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупант обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



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