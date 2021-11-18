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Сутки в зоне ООС: оккупанты 14 раз нарушили "тишину", пострадали 5 украинских военных

18 ноября, 2021 четверг
07:21
война с Россией

В среду, 17 ноября, российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 9 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Невельского противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новоалександровки оккупанты дважды совершили обстрел из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометов, а также из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 россияне дважды обстреляли украинские позиции, применив минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Кряковки вражеские войска совершили обстрел из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм.

Недалеко от Причепиловки противник трижды открывал огонь, задействовав артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Крымского враг бил из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции под Марьинкой захватчики обстреляли из 82 мм минометов.

В сторону Лебединского оккупанты стреляли из гранатометов разных систем.

Вблизи Шумов россияне применили станковые противотанковые гранатометы.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще одно - боевое травмирование. Военные госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

Бойцы ООС ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала суток 18 ноября на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: вблизи Нью-Йорка Донецкой области захватчики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате этого обстрела нет.


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