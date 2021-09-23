Сутки в зоне ООС: оккупанты 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое украинских военных
Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Светлодарска оккупант открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополь и дважды у Водяного.
Также вблизи этих населенных пунктов оккупант трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское.
Кроме того, неподалеку Новотошковское незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.
Вблизи Причепиловка российско-оккупационные войска дважды применили запрещено вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное.
Украинские защитники стреляли в ответ.
В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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