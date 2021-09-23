Сутки в зоне ООС: оккупанты 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое украинских военных

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Светлодарска оккупант открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополь и дважды у Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов оккупант трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское.

Кроме того, неподалеку Новотошковское незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловка российско-оккупационные войска дважды применили запрещено вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное.

Украинские защитники стреляли в ответ.

В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



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