Сутки в зоне ООС: оккупантты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, травмирован украинский военный
За прошедшие сутки, 9 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Катериновки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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