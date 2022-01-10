Сутки в зоне ООС: оккупантты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, травмирован украинский военный

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 10 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

