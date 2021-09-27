Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще один ранен

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



В направлении Лебединского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Марьинки захватчики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.



Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного на Приазовье, и дважды - возле Новолуганского.



Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем.



26 сентября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил погиб, другой - получил огнестрельного осколочного ранения. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья - средней тяжести.