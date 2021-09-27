Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, еще один ранен
В воскресенье, 26 сентября, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, прицельно обстреляв украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В направлении Лебединского оккупанты стреляли из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки захватчики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного на Приазовье, и дважды - возле Новолуганского.
Украинские военные ответили на вражеские обстрелы огнем.
26 сентября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил погиб, другой - получил огнестрельного осколочного ранения. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья - средней тяжести.
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