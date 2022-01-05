Сутки в зоне ООС: на Донбасе сохраняется режим "тишины"
За прошедшие сутки, 4 января, в зоне ООС не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
- Напомним, 3 января, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
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