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Сутки в зоне ООС: 5 обстрелов оккупантов, ранен боец ВСУ

13 августа, 2021 пятница
08:07
война с Россией

12 августа на фронте зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вблизи Песков оккупанты стрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ с гранатометов, а также из пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного россияне вели огонь из минометов 82-го калибра, ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Один украинский военный получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья - средней тяжести.

На обстрелы украинское войско открывало огонь.

По состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

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обстрелы
ООС
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