Сутки в зоне ООС: 5 обстрелов оккупантов, ранен боец ВСУ
12 августа на фронте зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Песков оккупанты стрелял из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ с гранатометов, а также из пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Южного россияне вели огонь из минометов 82-го калибра, ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Один украинский военный получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья - средней тяжести.
На обстрелы украинское войско открывало огонь.
По состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
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