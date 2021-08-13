Сутки в зоне ООС: 5 обстрелов оккупантов, ранен боец ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Песков оккупанты стрелял из станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ с гранатометов, а также из пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении Южного россияне вели огонь из минометов 82-го калибра, ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.



Один украинский военный получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья - средней тяжести.



На обстрелы украинское войско открывало огонь.



По состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

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