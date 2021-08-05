Сутки в ООС: россияне били артиллерией, гранатометами и пулеметами по Водяному, Южному, Красногоровке, Галицыновке и Авдеевке

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.



С начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны россиян.



Вблизи города Авдеевка российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В н.п. Галицыновка враг использовал артиллерию 122-го калибра против наших защитников.



В направлении Южного оккупанты вели пулеметный огонь по украинским позициям.



На Приазовье, под Водяным, российские наемники применили станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.



В районе Красногоровки противник открыл огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек.



В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, 1965 г.р., повреждены жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.



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Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет БПЛА "Орлан-10" российского производства с пересечением линии разграничения.



В ответ на обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.



Боевых потерь среди наших защитников нет.