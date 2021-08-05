Сутки в ООС: россияне били артиллерией, гранатометами и пулеметами по Водяному, Южному, Красногоровке, Галицыновке и Авдеевке
За сутки 5 августа ранен один гражданский, украинские военные открывали огонь в ответ на пушечные и пулеметные обстрелы агрессора
Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.
С начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны россиян.
Вблизи города Авдеевка российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В н.п. Галицыновка враг использовал артиллерию 122-го калибра против наших защитников.
В направлении Южного оккупанты вели пулеметный огонь по украинским позициям.
На Приазовье, под Водяным, российские наемники применили станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.
В районе Красногоровки противник открыл огонь по нашим защитникам из противотанковых пушек.
В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, 1965 г.р., повреждены жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.
Читайте также: Оккупанты обстреляли многоэтажку в Донецкой области, ранен мирный житель
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет БПЛА "Орлан-10" российского производства с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.08
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное