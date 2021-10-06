Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.