Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного
5 октября в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
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