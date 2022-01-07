Сутки в ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе
На протяжении суток 6 января российские наемники два раза сорвали режим "тишины" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Луганского кафиры открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Старогнатовки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских действий нет.
Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.35
Покупка 27.35Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное