Сутки в ООС: оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В сторону Луганского кафиры открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Возле Старогнатовки противник обстреливал позиции ВСУ из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военных в результате вражеских действий нет.



Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили оккупантов прекратить обстрелы.



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