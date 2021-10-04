Сутки в ООС: оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.