Об этом сообщает Генштаб ВСУ . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:

личного состава – около 58150 (+400) человек

танков ‒ 2312 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 4889 (+8) ед.

артиллерийских систем – 1381 (+3) ед.

РСЗО – 331 (+0) ед.

средства ПВО – 175 (+0) ед.

самолетов – 262 (+1) ед.

вертолетов – 224 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12)

крылатые ракеты ‒ 242 (+1)

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) ед.

специальная техника / ‒ 131 (+0).

По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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