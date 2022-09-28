Сутки полномасштабной войны: армия РФ потеряла 400 окупантов 12 беспилотников и самолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 58 тыс. оккупантов, 2312 танков и 4889 боевых машин
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:
- личного состава – около 58150 (+400) человек
- танков ‒ 2312 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 4889 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 1381 (+3) ед.
- РСЗО – 331 (+0) ед.
- средства ПВО – 175 (+0) ед.
- самолетов – 262 (+1) ед.
- вертолетов – 224 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12)
- крылатые ракеты ‒ 242 (+1)
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) ед.
- специальная техника / ‒ 131 (+0).
По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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