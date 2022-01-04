Сутки на фронте: украинский военный получил ранение, окупанты трижды нарушили "режим тишины"
В понедельник, 3 января, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
В сторону Светлодарска российские наемники стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов.
Из стрелкового оружия окупанты открывали огонь в направлении Лебединского.
Рядом с Шумами российские войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Объединенных сил. Его перевезли в медицинское учреждение, состояние здоровья воина тяжелое.
По состоянию на 7:00 во вторник, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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