Сутки на фронте: украинский военный получил ранение, окупанты трижды нарушили "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.



В сторону Светлодарска российские наемники стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов.



Из стрелкового оружия окупанты открывали огонь в направлении Лебединского.



Рядом с Шумами российские войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов.



В результате вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Объединенных сил. Его перевезли в медицинское учреждение, состояние здоровья воина тяжелое.



По состоянию на 7:00 во вторник, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



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