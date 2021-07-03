Сутки на фронте: русские оккупанты совершили 8 обстрелов
В субботу, 3 июля, на Донбассе российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В частности, у населенного пункта Невельского вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку опытно противник обстрелял наши позиции по противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
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