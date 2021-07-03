Сутки на фронте: русские оккупанты совершили 8 обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, у населенного пункта Невельского вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку опытно противник обстрелял наши позиции по противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

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