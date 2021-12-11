Сутки на фронте: российские окупанты совершили шесть обстрелов
В пятницу, 10 декабря, российские оккупационные войска совершили шесть обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Песчаное Луганщины враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.
В районе Южного окупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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