Сутки на фронте: российские окупанты совершили шесть обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Песчаное Луганщины враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Южного окупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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