Сутки на фронте: российские окупанты совершили четыре обстрела
В субботу, 1 января, на Донбассе российские оккупационные войска совершили четыре обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В направлении Широкиного противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области окупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
Недалеко от Зайцевого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
По состоянию на 7 часов утра, 2 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.
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