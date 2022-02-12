Сутки на фронте: российские окупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки, 11 февраля, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия.

В окрестностях Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Широкиного наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песков окупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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