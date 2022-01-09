Сутки на фронте: российские окупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 8 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений.

В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Недалеко от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 9 января, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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