Сутки на фронте: российские окупанты ранили украинского военного
24 декабря на Донбассе, в результате обстрела российских оккупантов, был ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
В сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского окупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
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