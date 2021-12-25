Сутки на фронте: российские окупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новолуганского окупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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