Сутки на фронте: российские окупанты ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Березового русские оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра текущие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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