Сутки на фронте: российские окупанты ранили двух украинских военных
5 февраля на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили два украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Березового русские оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра текущие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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