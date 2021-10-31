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Сутки на фронте: российские окупанты 6 раз нарушили режим "тишины"

31 октября, 2021 воскресенье
07:25
война с Россией зона ООС

30 октября на Донбассе российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня и дважды обстреляли украинские позиции с начала нового времени.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, 30 октября у Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Южного окупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Операція об'єднаних сил
обстрелы
ООС
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