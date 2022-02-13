Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 12 февраля, со стороны российских оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В направлении Песков окупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российских оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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