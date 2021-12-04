Сутки на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
3 декабря на Донбассе, в результате обстрела российских оккупантов, был ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 3 декабря, со стороны российских оккупационных войск было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
В направлении Красногоровки окупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
В сторону Крымского русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 4 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.08
- Актуальное
- Важное