Сутки на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 3 декабря, со стороны российских оккупационных войск было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

В направлении Красногоровки окупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцева вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 4 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.

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