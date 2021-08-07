Сутки на фронте: российские оккупанты провели 5 обстрелов
В течение суток, 6 августа, на Донбассе российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вблизи Водяного, под Донецком, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Неподалеку Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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