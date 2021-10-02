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Сутки на фронте: ранены двое украинских военных

2 октября, 2021 суббота
07:16
война с Россией

В пятницу, 1 октября, в результате обстрелов российских оккупантов были ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 1 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

У Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра, 2 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Операція об'єднаних сил
обстрелы
ООС
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