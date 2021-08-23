Сутки на фронте: оккупанты убили украинского военного и применили запрещенные мины
22 августа в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Луганского оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и пулеметов.
Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и пулеметов.
В районе Песков враг обстреливал украинские позиции из ручных гранатометов.
У Южного российские войска осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2 (этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года).
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
В результате обстрела оккупантов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.
На обстрелы российских войск ВСУ открывали огонь.
По состоянию на 7:00 23 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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