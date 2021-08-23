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Сутки на фронте: оккупанты убили украинского военного и применили запрещенные мины

23 августа, 2021 понедельник
08:28
война с Россией

22 августа в зоне ООС зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Луганского оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и пулеметов.

В районе Песков враг обстреливал украинские позиции из ручных гранатометов.

У Южного российские войска осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2 (этот тип боеприпасов запрещен Оттавской конвенцией от 1999 года).

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела оккупантов один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы российских войск ВСУ открывали огонь.

По состоянию на 7:00 23 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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обстрелы
ООС
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