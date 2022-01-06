Сутки на фронте: оккупанты совершили четыре обстрела и использовали ПТРК в направлении Авдеевки
В среду, 5 января, российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Майорска оккупанты совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00, 6 января, обстрелы не зафиксированы.
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