Сутки на фронте: оккупанты совершили четыре обстрела и использовали ПТРК в направлении Авдеевки

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.



Так, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.



Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Недалеко от Майорска оккупанты совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



По состоянию на 7:00, 6 января, обстрелы не зафиксированы.





