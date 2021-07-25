Сутки на фронте: оккупанты совершили 9 обстрелов
В субботу, 24 июля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Южного и Широкино российские оккупационные войска обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В направлении Новотошковское и Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 25 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Новозвановка российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
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