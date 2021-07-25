Сутки на фронте: оккупанты совершили 9 обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применял противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино российские оккупационные войска обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Новотошковское и Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 25 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новозвановка российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb