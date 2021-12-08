Сутки на фронте: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, поврежден жилой дом
В течение суток 7 декабря российские наемники совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ, один из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Майорска оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Новоалександровки российские наемники открыли огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Южного они применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.
В районе Нью-Йорка российские наемники вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Около Причепиловки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских оккупантов прекратить обстрелы.
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