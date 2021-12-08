Сутки на фронте: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, поврежден жилой дом

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Майорска оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.



В сторону Новоалександровки российские наемники открыли огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Вблизи Южного они применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.



В районе Нью-Йорка российские наемники вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



Около Причепиловки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Как отмечают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских оккупантов прекратить обстрелы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb