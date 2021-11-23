Сутки на фронте: оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены двое военных ВСУ
За сутки 22 ноября кафиры семь раз обстреляли позиции украинских военных, три из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщили в штабе ООС .
В направлении Попасной кафиры вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Прицепиловки русские наемники дважды совершили обстрелы, использовав гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Вблизи Лебединского враг нарушил "тишину" дважды, применив минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Недалеко от Каменки российские наемники обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм.
Возле Павлополя кафиры применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате обстрелов со стороны российских наемников двое украинских военных военнослужащих получили ранения. Их госпитализировали. Один из них находится в удовлетворительном состоянии, другой – в тяжелом.
Как отмечают в штабе ООС, военные ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 23 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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