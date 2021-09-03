Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Неподалеку Золотого-3 окупать дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Новомихайловка оккупационные войска вели обстрел из минометов 120-го калибра.



Возле Красногоровки россияне применяли артиллерию калибра 100-мм.



Вблизи Новотошковского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.



В результате обстрелов россиян один военнослужащий получил ранения. Он в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.



Украинская армия открывало огонь ..



По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.