Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного
2 сентября в зоне ООС зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Неподалеку Золотого-3 окупать дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловка оккупационные войска вели обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки россияне применяли артиллерию калибра 100-мм.
Вблизи Новотошковского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов россиян один военнослужащий получил ранения. Он в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинская армия открывало огонь ..
По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное