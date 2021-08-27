Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Под Орехово оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.



У Авдеевки россияне обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.



В районе Новолуганского российские наемники стреляли из стрелкового оружия.



Вследствие обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Он в госпитале. Состояние его здоровья - удовлетворительное.



На обстрелы российско-оккупационных войск военные ОС открывали огонь.



По состоянию на 7 часов утра 27 августа нарушений режима "тишины" не зафиксировано.



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