Сутки на фронте: оккупанты ранили украинского военного
26 августа россияне трижды нарушили режим прекращения огня и ранили бойца ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Под Орехово оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки россияне обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.
В районе Новолуганского российские наемники стреляли из стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Он в госпитале. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск военные ОС открывали огонь.
По состоянию на 7 часов утра 27 августа нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.33Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное