Сутки на фронте: оккупанты ранили двух украинских военных

Об этом сообщает Прессцентр штаба ООС в Facebook .



Вблизи Широкино российские войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.



Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Причепиловка наемники РФ вели огонь из подствольных гранатометов.



В направлении Крымского враг дважды обстреливал позиции ВСУ по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа "Орлан-10" через линию разграничения.



В результате обстрелов российских войск 2 военнослужащего ОС получили ранения.



Они в госпитале. Состояние здоровья одного из них оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.



ВСУ открывали огонь.



Утром 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.



У Новозвановка враг обстрелял позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.



За текущие сутки потерь нет.

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