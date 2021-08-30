Сутки на фронте: оккупанты ранили двух украинских военных
29 августа в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений "тишины" оккупантами
Об этом сообщает Прессцентр штаба ООС в Facebook .
Вблизи Широкино российские войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловка наемники РФ вели огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Крымского враг дважды обстреливал позиции ВСУ по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли позиции со станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника оккупантов типа "Орлан-10" через линию разграничения.
В результате обстрелов российских войск 2 военнослужащего ОС получили ранения.
Они в госпитале. Состояние здоровья одного из них оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.
ВСУ открывали огонь.
Утром 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
У Новозвановка враг обстрелял позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь нет.
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