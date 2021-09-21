Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный
За прошедшие сутки, 20 сентября, вооруженные формирования Российской 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайлвка и Новозвановка.
Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.
В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
Возле Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.
В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минского договоренностями минометы 120 калибра.
Потерь среди украинских защитников нет.
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