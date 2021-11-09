Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
8 ноября российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Водяного оккупанты применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Павлополя и Луганского вели обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Шумов позиции ВСУ обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
Военные ВСУ открывали ответный огонь, не используя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
На 7 утра 9 ноября нарушение режима "тишины" со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
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