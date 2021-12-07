Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Песков оккупанты вели обстрел из подствольных гранатометов.



В сторону Катериновки на Луганщине враг открыл огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе Попасной российские наемники обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи Шумов они использовали минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.



Возле Майорска оккупанты вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военных нет.



Как сообщают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских наемников прекратить обстрелы.

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