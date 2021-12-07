Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
В течение суток 6 декабря российские наемники пять раз обстреляли позиции ВСУ, два из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков оккупанты вели обстрел из подствольных гранатометов.
В сторону Катериновки на Луганщине враг открыл огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной российские наемники обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Шумов они использовали минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
Возле Майорска оккупанты вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных нет.
Как сообщают в штабе ООС, ВСУ открывали ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и заставили российских наемников прекратить обстрелы.
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