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Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

11 ноября, 2021 четверг
08:51
война с Россией ООС

Российские наемники 10 ноября пять раз обстреливали позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет

Об этом сообщают в штабе ООС.

Вблизи Причепиловки враг применил минометы калибра 82 мм.

В районе Катериновки, Луганской области, оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкино российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошкивского российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные отвечали на обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 11 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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