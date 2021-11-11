Сутки на фронте: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Российские наемники 10 ноября пять раз обстреливали позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет
Об этом сообщают в штабе ООС.
Вблизи Причепиловки враг применил минометы калибра 82 мм.
В районе Катериновки, Луганской области, оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Широкино российские наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
В районе Золотого-4 оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.
Недалеко от Новотошкивского российские наемники обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские военные отвечали на обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По состоянию на 7:00 11 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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