Сутки на фронте: оккупанты один раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Новоташковского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 7 часов утра, 12 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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